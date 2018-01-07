أول تعليق من نيكي هايلى حول زر ترامب النووي

قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، إنه على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يجعل رئيس كوريا الشمالية منتبها.

وأضافت السفيرة الأمريكية اليوم الأحد 7 يناير إن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون "نبهت" كيم وأوضحت مخاطر المواجهة النووية، حسب رويترز.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018

وقالت هيلي لدى سؤالها عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة "أعتقد أن على ترامب دائما إبقاء كيم متنبها. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية".

وأضافت أن كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم.

وتابعت "لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أمريكا.

"نريد دائما أن نذكرهم بأن بإمكاننا تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم".، حسب رويترز.

كان الزعيم الكوري الشمالي قد أكد الأسبوع الماضي أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام ضد أمريكا، مما دفع ترامب للرد في تغريدة على موقع تويتر قال فيها إن الزر الأمريكي الذي يمتلكه أكبر وأقوى.