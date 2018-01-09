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08:50 09 يناير/ كانون الثاني 2018
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    المحادثات بين كوريا الجنوبية والشمالية، 9يناير/كانون الثاني 2018

    في أول محادثات بينهما... وفد كوريا الشمالية يعرض نقل المحادثات على الهواء مباشرة والوفد الجنوبي يرفض

    © REUTERS/ STRINGER
    العالم
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    بدأت، اليوم الثلاثاء، المحادثات بين كوريا الجنوبية والشمالية، وذلك بعد أن أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون تطلعه لهذا الأمر في خطاب سابق.

     

    قال رئيس الوفد الكوري الشمالي رئيس لجنة السلام والوحدة ري سيون كون، اليوم الثلاثاء 8 يناير/ كانون الثاني: "أرى أنه علينا أن نقدم نتيجة ثمينة كهدية لجميع الشعب الكوري بمناسبة رأس السنة الجديدة بعد أن نعمل على إنجاح المحادثات المشتركة بين الكوريتين بكل جدية وإخلاص"، بحسب وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية.
    وافتتح ري الجلسة العامة للمحادثات المشتركة بين الكوريتين التي انعقدت في دار السلام في الجانب الجنوبي من قرية بانمونغوم.
    كيم جونغ أون
    © REUTERS/ KCNA
    رئيس كوريا الجنوبية يرد على كيم جونغ أون
    وقال ري: "إن المحادثات الرفيعة المستوى اليوم هي حدث قيم جاء استجابة للهفة شعبي البلدين اللذين يتطلعان إلى إجراء الحوار بين الشمال والجنوب وتحسين علاقاتهما مثل الماء الذي يجري متواصلا تحت طبقة سميكة من الجليد وسط البرد القارس".
    وأضاف بأن رأي الشعب والتيار السائد أصبح إرادة إلهية. وأشار رئيس الوفد الكوري الشمالي إلى أنه مضى 18 عاما بعد يونيو (حزيران) عام 2000 الذي تم فيه الإعلان عن البيان المشترك بين الكوريتين الهادف إلى التعاون بينهما.
    أما رئيس الوفد الجنوبي وزير الوحدة جو ميونغ كيون، فقال في كلمته الافتتاحية: "بدأت المحادثات اليوم بعد انقطاع العلاقات بين الكوريتين لفترة طويلة، غير أن البداية هي نصف المشوار، فلنقود المحادثات بالعزم والمثابرة".
    وأعرب جو عن رغبته في حل القضايا التي تهم البلدين واحدة تلو الأخرى، مستشهدا بمثل كوري قديم يقول: "اللقمة الأولى لا تشبع الجائع".
    وقال إن أولمبياد بيونغ تشانغ ستستقبل العديد من الضيوف الأعزاء من العالم، وبمشاركة الوفد الكوري الشمالي الغالي ستقام فعالية أولمبياد بيونغ تشانغ بكل نجاح، وأتمنى أن نتمكن من تقديم الهدية الجيدة التي تلبي رغبات الشعوب كما ذكرتم وذلك في المحادثات اليوم".
    واقترح رئيس الوفد الشمالي نقل المحادثات على الهواء مباشرة لشعبي الكوريتين، بينما قال الوزير جو إنه يفضل إجراء المحادثات بصورة مغلقة وكشف النقاب للصحفيين عما جرى في المحادثات، حسب "يونهاب".

     

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    أخبار اليوم, الخارجية الكورية الجنوبية, الخارجية الكورية الشمالية, كيم جونغ أون, كوريا, كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية
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