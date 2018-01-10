موسكو: فشل الاتفاق النووي الإيراني يؤثر سلبا على شروط عدم انتشار الأسلحة النووية

قالت وزراة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، إن احتمال فشل الاتفاق النووي الإيراني، بسبب أمريكا، سيؤثر سلبا على شروط عدم انتشار الأسلحة النووية.

© Sputnik. Eduard Pesov لافروف بشأن الاتفاق النووي الإيراني: موسكو متفقة مع تقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية

موسكو- سبوتنيك . وأوضحت الخارجية الروسية، بعد مباحثات جرت بين الوزير الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، أن إمكانية احتمال فشل "خطة العمل الشاملة المشتركة" بسبب أمريكا سيؤثر سلبا على شروط عدم انتشار الأسلحة النووية.

وجاء في بيان الوزارة بعد مباحثات الوزيرين "تم إيلاء الاهتمام الرئيسي لمسائل تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني في ضوء خط الولايات المتحدة غير البناء في هذا الاتجاه".

وأضاف البيان "أكد الطرفان الالتزام بتنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة".