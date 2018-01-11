موغيريني: إيران ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي لأنه ضروري لأمن المنطقة وأوروبا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس 11 يناير/كانون الثاني، التزام إيران بتطبيق الاتفاق النووي، لافتا إلى أن الاتفاق ضروري لأمن أوروبا.

© AP Photo/ Yui Mok وزير خارجية بريطانيا: يجب على إيران أن تحترم جيرانها

باريس-سبوتنيك. وقالت مسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، في مؤتمر صحفي للترويكا الأوروبية حول إيران، عقد في بروكسل: "إيران ملتزمة بتطبيق الاتفاق النووي وفق التقارير، والاتحاد الأوروبي ملتزم بتطبيق كل بنوده فهو ضروري لأمن المنطقة ولأمن أوروبا".

وأضافت موغيريني، بعد اللقاء الذي جمعها قبيل المؤتمر مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: "أعربنا عن قلقنا حيال تطوير البرنامج الباليستي والتدخلات في المنطقة، ولكن هذه الأمور لا علاقة لها بالاتفاق النووي".

يأتي ذلك قبيل يوم من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موقفه من تمديد رفع العقوبات عن إيران.