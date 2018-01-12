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17:00 12 يناير/ كانون الثاني 2018
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    جريح في اسطنبول

    تركيا تعيد 1823 موظفا إلى أعمالهم بعد تسريحهم إثر محاولة الانقلاب

    © AFP 2018/ Bulent Kilic
    العالم
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    أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن حكومة البلاد أعادت، اليوم الجمعة، أكثر من 1800 من الموظفين الحكوميين إلى أعمالهم بعد تسريحهم إثر محاولة الانقلاب عام 2016.

    أردوغان
    © REUTERS/ Darren Ornitz
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    وأشارت الوكالة التركية إلى أن هذا الإجراء يأتي بعد أن تبين عدم وجود صلة لهم بشبكة رجل الدين فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط للانقلاب الفاشل.

    وقالت "الأناضول" إن القرار اتخذ بعدما اكتشفت السلطات عدم وجود "صلة أو تواصل أو عضوية" لهم مع شبكة غولن. بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

    وقال المدعون العام الماضي إنهم سينظرون في الدعاوى القضائية ضد أكثر من 11 ألف شخص متهمين باستخدام تطبيق "بايلوك" للرسائل النصية واكتشفوا أن بعض المشتبه فيهم استخدموا التطبيق عن غير قصد بسبب ارتباطه بتطبيق آخر.

    وحظرت تركيا تطبيق "بايلوك" بعد محاولة الانقلاب وقالت إن أتباع فتح الله غولن استخدموه للتواصل مساء يوم 15 تموز/ يوليو عام 2016 عندما استخدم "جنود مارقون" دبابات وطائرات لقصف مبنى البرلمان في المحاولة الفاشلة التي أودت بحياة أكثر من 240 شخصا.

    من جهته نفى غولن الاتهامات وندد بمحاولة الانقلاب.

    وأكدت الحكومة في مرسوم نشرته الصحيفة الرسمية أنها أعادت 1823 شخصا إلى وظائفهم برغم أنها لم تذكر أسبابا لعزلهم أو لإعادتهم مرة أخرى.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار تركيا, إطلاق سراح, الحكومة التركية, الرئيس التركي رجب طيب أردوغان, فتح الله غولن, تركيا
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