الأركان العامة التركية: تحييد أكثر من 7 آلاف إرهابي في تركيا خلال عام 2017

كشف التقرير السنوي لهيئة الأركان العامة للجيش التركي، اليوم الجمعة، أن أجهزة الأمن التركية تمكنت خلال عام 2017 من تحييد 7016 عضوا في التنظيمات الإرهابية.

© REUTERS/ Murad Sezer حقائق جديدة عن انقلاب تركيا.. ما صلة أمريكا بما جرى

أنقرة — سبوتنيك . وجاء في نسخة التقرير، التي حصلت عليها "سبوتنيك": "خلال عام 2017 تم تحييد 7016 إرهابيا، منهم 3777 عضوا في تنظيم "داعش" و3239 عضوا في "حزب العمال الكردستاني"، كما تم احتجاز 439195 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود بشكل غير قانوني".

وذكر أيضا أنه خلال العام الماضي، وفي إطار حملة مكافحة تنظيم الداعية الإسلامي المعارض فتح الله غولن، تمت إقالة 9236 موظفا في المؤسسة العسكرية لهذا العام، وتم اعتقال 5399 منهم.

هذا وكانت الحكومة التركية قد أعلنت يوم 8 كانون الثاني/ يناير الجاري، تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ تموز/ يوليو عام 2016 لمدة 3 أشهر أخرى.

وتفرض تركيا حالة الطوارئ منذ تموز/ يوليو عام 2016، بعد محاولة انقلاب فاشلة على الرئيس رجب طيب أردوغان.

وتتهم السلطات التركية بتدبير هذه المحاولة الانقلابية، تنظيم الداعية والسياسي المعارض، فتح الله غولن، المقيم في بنسلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي تسميه "التنظيم الموازي"، عبر أنصاره في تركيا، بتدبير محاولة الانقلاب، فيما رفض غولن كافة الاتهامات الموجهة إليه، واستنكر المحاولة الانقلابية.