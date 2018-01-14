مقتل شخصان وفقدان 17 آخرين جراء زلزال بيرو

قتل شخصان من جراء الزلزال الذي ضرب جنوب بيرو، اليوم الأحد 14 يناير/ كانون الثاني، بقوة 7.1 درجة على مقياس ريختر، في حين أصيب العشران، وفقد 17 آخرين.

© REUTERS/ Remo Casilli زلزال بقوة 7.1 ريختر يضرب الساحل الجنوبي لبيرو

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن الزلزال وقع قبالة الساحل الجنوبي على عمق نحو 36 كيلومترا. وكان مركز الهزة في المحيط الهادي على بعد 40 كيلومترا عن بلدة أكاري.

كما ذكرت السلطات أن 65 شخصا أصيبوا من جراء الزلزال، كما تضرر عدد من المنازل، ومن الممكن ارتفاع عدد الضحايا والمصابين.

وصرح وزير الصحة في بيرو، بحسب وكالة "رويترز"، بأن هناك 17 مفقودا جراء انهيار منجم غير قانوني شرقي مدينة تشالا الساحلية بعد الزلزال.