فنزويلا تعلن هزيمة مجموعة "ضابط منشق" أعلن وقوفه ضد الرئيس مادورو

© REUTERS/ Carlos Garcia Rawlins فنزويلا تشهد أعمال نهب جماعية للمتاجر والممتلكات العامة (فيديو)

المكسيك — سبوتنيك. ويقود المجموعة ضابط منشق يدعي أوسكار بيريز، اختطف مروحية تابعة للشرطة الفنزويلية، في يونيو/ حزيران الماضي، وألقى قنابل على مبنى وزارة الداخلية والمحكمة العليا.

وبث التلفزيون الحكومي، بيانا لوزارة الداخلية الفنزويلية، اليوم الإثنين، جاء فيه أن المتمردين فتحوا النار على الشرطة، ما أسفر عن مقتل شرطيين وإصابة خمسة بجروح خطيرة"، وخلال تبادل إطلاق النار جرى القبض على خمسة من أفراد المجموعة وقتل الباقون على الفور، ولم يتم بعد تحديد مصير قائد المجموعة".

يذكر أنه نهاية يونيو/ حزيران الماضي، قامت مجموعة من جهاز الأمن الفنزويلي بقيادة بيريز باختطاف طائرة مروحية تابعة للشرطة، وقامت بإلقاء قنابل يدوية وإطلاق النار على مبنيين لوزارة الداخلية والمحكمة العليا، معلنة بداية حربها على نظام الرئيس نيكولاس مادورو.

وتمكن المهاجمون، في ذلك الحين، من الفرار ولم تعرف وجهتهم، ووصفت السلطات الحادث بأنه هجوم إرهابي وأعلنت البحث المتورطين فيه.