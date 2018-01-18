دعوى إيرانية لاستعادة نحو 5 مليار دولار من البورصة الألمانية

أفادت البورصة الألمانية، اليوم الخميس، إن البنك المركزي الإيراني أقام دعوى في لوكسمبورج بحق وحدة كليرستريم التابعة لها سعيا لاستعادة أصول قيمتها 4.9 مليار دولار والفوائد المستحقة عليها.

© AFP 2018/ ATTA KENARE حقيقة رضوخ إيران لضغوط أوروبية للتفاوض حول برنامجها الصاروخي

تشمل الأصول المجمدة بسبب الاشتباه في تمويل الإرهاب والتي دُفع جزء منها إلى ضحايا مبلغ قيمته 1.9 مليار دولار تسلمه مدّعون في الولايات المتحدة بعد أمر قضائي صادر في 2013 إضافة إلى ملياري دولار تخضع للمزيد من إجراءات التقاضي من جانب مدعين أمريكيين في الولايات المتحدة ولوكسمبورغ، بحسب وكالة "رويترز".

وقالت البورصة الألمانية في بيان: "تعتقد كليرستريم أن الشكوى المقدمة بحقها لا أساس لها"، مضيفة: "ستتخذ كليرستريم جميع الإجراءات الضرورية والملائمة للطعن بقوة على الادعاءات".

ومساعي إيران لاستعادة الأموال مستمرة منذ عدة سنوات. وفي 2016 أعلنت البورصة الألمانية أنه ورد ذكرها في دعوى أمريكية قد أقامتها إيران لاستعادة الأموال.