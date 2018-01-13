عقوبات أمريكية تشمل رئيس السلطة القضائية في إيران

فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على 14 فردًا وكيانًا.

© AFP 2018/ Majid Asgaripour الاتحاد الأوروبي يجتمع غدا مع إيران لدعم الاتفاق النووي في رسالة إلى ترامب

وفرض المكتب العقوبات على الأفراد والكيانات الـ14 لعلاقتهم بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان والرقابة في إيران، ودعم برامج الأسلحة الإيرانية، حسب واس.

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوتشين في بيان صحفي اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يواصل النظام الإيراني الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان والظلم.

وقال "نحن نستهدف النظام الإيراني، بما في ذلك رئيس القضاء الإيراني، على سوء معاملته المروعة لمواطنيه، بمن فيهم السجناء لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي، وفرض رقابة على شعبه وهم يقفون احتجاجًا على حكومتهم."

وأضاف إن الولايات المتحدة تستهدف أيضًا برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وأنشطة زعزعة الاستقرار التي ما زالت تتقدم على الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني، حسب واس.

وشملت العقوبات رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني ومواطنًا صينيا وشركة مقرها الصين وشركة إيرانية، حسب واس.