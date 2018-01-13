عقوبات أمريكية تشمل رئيس السلطة القضائية في إيران

وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفين منوتشين في بيان صحفي اليوم السبت 13 يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي فيما يواصل النظام الإيراني الانخراط في انتهاكات حقوق الإنسان والظلم.
وقال "نحن نستهدف النظام الإيراني، بما في ذلك رئيس القضاء الإيراني، على سوء معاملته المروعة لمواطنيه، بمن فيهم السجناء لمجرد ممارستهم حقهم في حرية التجمع السلمي، وفرض رقابة على شعبه وهم يقفون احتجاجًا على حكومتهم."
وأضاف إن الولايات المتحدة تستهدف أيضًا برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وأنشطة زعزعة الاستقرار التي ما زالت تتقدم على الرفاه الاقتصادي للشعب الإيراني، حسب واس.
وشملت العقوبات رئيس السلطة القضائية في إيران صادق لاريجاني ومواطنًا صينيا وشركة مقرها الصين وشركة إيرانية، حسب واس.
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