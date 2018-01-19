رئيسة وزراء نيوزيلندا تعلن حملها بطفلها الأول

قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، اليوم الجمعة، إنها حامل في طفلها الأول وإنها تعتزم أخذ عطلة قصيرة بعد الولادة في يونيو/حزيران.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت أرديرن في بيان أُرسل بالبريد الإلكتروني، إنها ستستأنف جميع مهامها بعد أن تأخذ عطلة لمدة 6 أسابيع بعد الولادة على أن يتولى نائب رئيس الوزراء وينستون بيترز رئاسة الوزراء خلال تلك الفترة.

وقالت، "من وجهة نظر شخصية، أتطلع بشدة إلى دوري الجديد كأم. لكنني أركز بنفس القدر على عملي ومسؤولياتي كرئيسة للوزراء".

وحمل السياسية البالغة من العمر 37 عاما والتي تحظى بشعبية كبيرة يعد سابقة في تاريخ نيوزيلندا.

يذكر أن بينظير بوتو وضعت مولودة حين كانت رئيسة وزراء باكستان عام 1990.