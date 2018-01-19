لافروف يجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش

التقى وزير الخارجية الروسي سيرغى لافروف فى نيويورك على هامش اجتماعات مجلس الأمن الدولي الرفيع المستوى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الخارجية الروسية في بيان على صفحتها الرسمية "فيسبوك": إن "سيرغي لافروف التقى مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش".

هذا ولم تشر الخارجية الروسية عما جرى مناقشته خلال الاجتماع.