تسجيل
15:55 19 يناير/ كانون الثاني 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    حقوقيون أفارقة عن "حفرة القاذورات": ترامب يمارس العنصرية بشكل "فج"

    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال مدير وحدة البحث الميداني بمنظمة العون لحقوق الإنسان، السيد المحمدي، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي وصف فيها قارة أفريقيا، بأنها حفرة قاذورات، يمكن أن تؤدي به في النهاية إلى الوقوف أمام القضاء الأمريكي مواجها اتهامات بممارسة العنصرية.

    ترامب
    © REUTERS/ CARLOS BARRIA
    ضد العنصرية... "آفاز" العالمية ترسل توقيعات الأفارقة لـ"صحيفة ترامب المفضلة"
    وأضاف المحمدي، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، اليوم الجمعة 19 يناير/ كانون الثاني، أن مثل هذه التصريحات كارثية، لأنها تدل على أن رئيس أكبر دولة في العالم، والتي تدعي أنها تحاول القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري، يمارس العنصرية بهذا الشكل الفج.

    وطالب المحامي الحقوقي جميع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة العنصرية والتمييز على أساس اللون أو الجنس، أن تتحرك لتأخذ موقفاً من تصريحات الرئيس الأمريكي، الذي يؤكد يوما بعد يوم أنه لم يعد مسؤولا في تصريحاته، ويؤلب كل يوم الرأي العام العالمي ضد الولايات المتحدة.

    وأكد السيد المحمدي، أن دونالد ترامب تناسى أن نصف الشعب الأمريكي ينتمون للعرق الذي لا يريده أن يدخل الولايات المتحدة مرة أخرى، كما أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان أسود اللون وإفريقي، وبالتالي كان عليه أن يكون أكثر حذراً في الحديث عن الأفارقة.

    من جانبه، قال أحمد أبو النور، الصحفي السوداني المقيم بالقاهرة والمتابع لملف حقوق الإنسان، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، إن الأفارقة منذ اليوم الأول لم يكونوا متفائلين بالرئيس الأمريكي الجديد، فحديثه عن الانتقاء واختيار من يدخل بلاده ومن يحرم من جنته كان يؤكد إيمانه المطلق بالعنصرية.

    وتابع أبو النور "هؤلاء الذين لا يريدهم ترامب أن يدخلوا الولايات المتحدة الأمريكية من جديد، والذين وصف القارة والبلاد التي جاؤوا منها بأنها حفرة القاذورات، هم الذين دفعوا من دمائهم الكثير ليحيا هو ويؤسس امبراطوريته المالية، وليصل أيضا لمنصب رئيس أمريكا".

    ترامب يتوسط وزيري الدفاع والخارجية
    © REUTERS/ JONATHAN ERNST
    مصادر دبلوماسية تفجر مفاجأة صادمة...تصرف غادر من إدارة ترامب
    ولفت الصحفي الأفريقي إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم تستفز الأفارقة فحسب، وإنما استفزت كافة المدافعين عن حقوق الإنسان في العالم، فقد أكدت أن الرجل — الذي يحكم أكبر دول العالم — تجاهل نضال الملايين ضد العنصرية، في لحظة أراد أن يكون فيها "خفيف الظل".

    وأشار إلى الرسالة التي وقعها العشرات من السفراء الأمريكيين السابقين إلى دول القارة السمراء، والتي أرسلوها إلى ترامب، يعربون فيها عن "عميق قلقهم" من تصريحاته بشأن القارة، وحذروا من أن التعامل الذي يتسم بالاحترام ضروري لحماية المصالح الأمريكية، حيث وقعها 78 مبعوثا سابقا منهم مساعدة وزير الخارجية للشؤون الإفريقية سابقا ليندا توماس غرينفيلد.

    وطلبت الرسالة التي حملت تاريخ الثلاثاء من الرئيس "إعادة تقييم" وجهات نظره بشأن القارة المكونة من 54 دولة، والتي وصفوها بأنها غنية "بموارد طبيعية لا مثيل لها تقريبا" وبالعلاقات التاريخية العميقة.

    كان ترامب قد أشار إلى الدول الأفريقية بأنها "حفر قاذورات" الأسبوع الماضي أثناء رفضه مشروع قانون للهجرة من الحزبين، وفقا لما ذكره أشخاص كانوا في الاجتماع.

    انظر أيضا:

    بيسكوف عن فكرة ترامب نقل المفاوضات من مينسك: الأهم الالتزام بالاتفاقات وليس المكان
    علاقة ترامب وأوباما بتوقيف السعودية الأمير الوليد بن طلال
    ضد العنصرية... "آفاز" العالمية ترسل توقيعات الأفارقة لـ"صحيفة ترامب المفضلة"
    صحيفة أمريكية: ترامب بين أياد لبنانية
    ترامب يحذر من خطر "إغلاق الحكومة" على الجيش الأمريكي
    متخصص بالشأن الأمريكي: ترامب يبحث عن "مشاجرة دولية"... ولن يكمل مدته
    ترامب: المكسيك ستدفع 20 مليار دولار لبناء الجدار الحدودي
    مصادر دبلوماسية تفجر مفاجأة صادمة...تصرف غادر من إدارة ترامب
    الكلمات الدلالية:
    أخبار ترامب, أخبار أفريقيا, أخبار أمريكا, قرار ترامب, تصريحات ترامب, البيت الأبيض, دونالد ترامب, أفريقيا, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    فتاة تستعرض أمام مصور خلال مباراة بطولة أستراليا المفتوحة للتنس في ملبورن، أستراليا 18 يناير/ كانون الثاني 2018
    صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    معاناة أطفال اليمن
    معاناة أطفال اليمن

    تابعونا

    sputnik.arabic
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك