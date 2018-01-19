البيت الأبيض: زيارة بنس إلى الشرق الأوسط ستتم في موعدها

صرح البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس سيسافر إلى الشرق الأوسط حتى إذا حدث "إغلاق الحكومة" الأمريكية.

وتواجه أمريكا أزمة في اعتماد حجم الانفاق الحكومي، يمكن أن تؤدي إلى "إغلاق حكومي"، مساء اليوم الجمعة، إذا لم يحدث توافق بين الجمهوريين والديمقراطيين على حجم الانفاق الحكومي.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى تأكيد البيت الأبيض على أن زيارة بنس تتضمن إجراء محادثات مع قادة مصر وإسرائيل والأردن.

وأعلن البيت الأبيض أن زيارة نائب الرئيس ستتم حتى إذا حدث "إغلاق حكومي"، مشيرا إلى أن الجولة تمثل ضرورة من ضرورات الأمن القومي الأمريكي.

وقالت أليسا فرح، المتحدثة باسم مايك بنس إن اجتماعات نائب الرئيس جزء لا يتجزأ من الأمن القومي والأهداف الدبلوماسية لأمريكا"، مضيفة: "لذلك سيسافر نائب الرئيس إلى الشرق الأوسط كما هو مقرر".

ومن المقرر أن يزور بنس كل من مصر والأردن وإسرائيل في الفترة من 20 إلى 23 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وكان من المقرر أن يجري بنس جولته في الشرق الأوسط، الشهر الماضي، لكنها تأجلت بعدما اعترف الرئيس دونالد ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.