طائرات درون صينية تنطلق من المنجنيق (فيديو)

وحققت التجربة التي أجراها مهندسو معهد الأبحاث التكنولوجية الدفاعية في الصين على سرب من الطائرات المسيّرة الصغيرة بدون طيار (درون) النجاح.

فقد نجحت طائرات التجربة في الإقلاع السريع من الممر الخرساني، والتجمع في مكان واحد في الجو، والانتقال إلى منطقة محددة وتحقيق مهام شتى.

وكانت شركة التكنولوجيا الإلكترونية الصينية قد عرضت في صيف عام 2017 إمكانيات التحكم في سرب طائرات درون المنطلقة من المنجنيق.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية أيضا تجارب طائرات درون الصغيرة القادرة على العمل الجماعي.

أما في روسيا فيتم اختبار نظام "شيبوفنيك" للحرب الإلكترونية القادر على إفساد التحكم في أسراب الطائرات الروبوتية أو تعطيلها.