الداخلية الأفغانية: مقتل أحد مهاجمي فندق إنتركونتننتال وبقاء 3 بداخله

© Sputnik. Grigory Sysoev لافروف: شمال أفغانستان يتحول إلى قاعدة للإرهاب الدولي

القاهرة — سبوتنيك . وأعلنت الوزارة عن بقاء 3 آخرين محاصرين بداخل الفندق بعد وقت قصير من إعلانها احتجاز رهائن بداخل الفندق.

ونقلت قناة "طلوع" الأفغانية عن الناطق باسم الوزارة، نجيب دانش، قوله إن "هجوم فندق إنتركونتننتال لا يزال قائما، وحتى الآن قتل مهاجم واحد ولا يزال 3 آخرون محاصرون بداخل الفندق".

وتابع دانش أن "عددا من نزلاء الفندق والعاملين به تم نقلهم إلى مكان آمن من قبل القوات الخاصة التي تقوم بعملية تمشيط بداخل الفندق".