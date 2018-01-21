زلزال بشدة 6.3 درجة يضرب شمال تشيلي

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، اليوم الأحد 21 يناير/كانون الثاني، إن زلزالا قويا بلغت شدته 6.3 درجة وقع في الجزء الشمالي من تشيلي.

© AFP 2018/ Richter magnitude scale زلزال يهز خليج كاليفورنيا في المكسيك ولا خوف من تسونامي

موسكو — سبوتنيك . ووفقا للهيئة تم تسجيل الزلزال أمس السبت الساعة 22.06 بالتوقيت المحلي، ويقع مركزه على بعد 76 كيلومترا جنوب بلدة بوتري الواقعة في مقاطعة باريناكوتا، وعلى عمق 110.8 كيلومترا، بينما لم ترد تقارير فورية عن أمواج مد عاتية (تسونامي) أو أضرار مادية.

في سياق متصل، وقع زلزال قوي في منطقة خليج كاليفورنيا، الجمعة الماضي، هز البنايات ودفع الناس للركض إلى الأماكن المكشوفة في أجزاء من شمال المكسيك، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو سقوط ضحايا.

وأفادت "رويترز" بأن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قالت إن قوة الزلزال بلغت 6.3 درجة، بعد أن قدرت قوته في البداية بأنها 6.6 درجة، وأضافت أن مركز الزلزال يبعد نحو 77 كيلومترا إلى الشمال والشمال الشرقي من بلدة لوريتو في ولاية باها كاليفورنيا سور.