الشرطة التركية تستخدم رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد

ذكر شهود عيان من وكالة "رويترز" للأنباء، إن الشرطة التركية استخدمت رذاذ الفلفل لتفريق محتجين مؤيدين للأكراد في أنقرة واسطنبول، اليوم، الأحد 21 يناير/كانون الثاني، وأنها اعتقلت 12 شخصا على الأقل في اسطنبول.