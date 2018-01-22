قائد الجيش البريطاني: لا نستيطع أن نجاري قوة الجيش الروسي

ذكرت صحيفة "ذي تليغراف" البريطانية، رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، نيك كارتر، سيحذر في خطابه الذي سيلقيه، اليوم الإثنين، من تراجع قوة وقدرات الجيش البريطاني أمام تنامي قوة وقدرات الجيش الروسي في الأونة الأخيرة بشكل ملحوظ.

وقالت الصحيفة، إن كارتر سيؤكد في خطابه على التهديد الخطير الذي يمثله في رأيه الصواريخ المجنحة الروسية من طراز "كاليبر" والتي تستخدم بنجاح باهر في سوريا. مشيرا إلى أن لندن ليس لديها أى حماية منها.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation لماذا يخشى الغرب صواريخ "كاليبر" الروسية

وبحسب الصحيفة، سيعبر رئيس الأركان البريطاني عن أسفه الشديد نتيجة انخفاض الإنفاق على تطوير ورفع كفاءة الجيش البريطاني، مشددا على أن موسكو تمكنت في السنوات الأخيرة من إظهار قدرات عسكرية فائقة، لا تستطيع المملكة المتحدة أن تجاريها في الوقت الحاضر.

وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الصحيفة عن القلق العميق الذي يشعر به قادة الجيش البريطاني الكبار إزاء سيطرة الجيش الروسي على مجال المدفعية والحرب الإلكترونية وتكنولوجيا الكمبيوتر.

يذكر أن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قد دعت، في وقت سابق) فى استراتيجيتها الجديدة منافسة كل من روسيا والصين، وإلى ضخ استثمارات إضافية لمواجهة استراتيجية هذه الدول.

هذا ويعتقد البنتاغون أن موسكو وبكين تشكلان تهديدا لأمن وإزدهار الولايات المتحدة.