قائد الجيش البريطاني: لا نستيطع أن نجاري قوة الجيش الروسي

وقالت الصحيفة، إن كارتر سيؤكد في خطابه على التهديد الخطير الذي يمثله في رأيه الصواريخ المجنحة الروسية من طراز "كاليبر" والتي تستخدم بنجاح باهر في سوريا. مشيرا إلى أن لندن ليس لديها أى حماية منها.
وبالإضافة إلى ذلك، تكشف الصحيفة عن القلق العميق الذي يشعر به قادة الجيش البريطاني الكبار إزاء سيطرة الجيش الروسي على مجال المدفعية والحرب الإلكترونية وتكنولوجيا الكمبيوتر.
يذكر أن وزارة الدفاع الامريكية (البنتاغون) قد دعت، في وقت سابق) فى استراتيجيتها الجديدة منافسة كل من روسيا والصين، وإلى ضخ استثمارات إضافية لمواجهة استراتيجية هذه الدول.
هذا ويعتقد البنتاغون أن موسكو وبكين تشكلان تهديدا لأمن وإزدهار الولايات المتحدة.
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