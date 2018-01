قائد الجيش البريطاني: لا نستيطع أن نجاري قوة الجيش الروسي

وقالت الصحيفة، إن كارتر سيؤكد في خطابه على التهديد الخطير الذي يمثله في رأيه الصواريخ المجنحة الروسية من طراز "كاليبر" والتي تستخدم بنجاح باهر في سوريا. مشيرا إلى أن لندن ليس لديها أى حماية منها.

