ولايتي: منعنا سقوط سوريا والعراق وقطر

ونفى ولايتي، خلال مؤتمر "حرية الأقصى في ظل انتصارات محور المقاومة"، أمس الاثنين، أي دور لإيران في العملية العسكرية التركية الدائرة في عفرين ، مؤكداً أنه لولا بلاده لسقطت دمشق وبغداد وقطر، وقال: "إنه لولا المساعدات الإيرانية لكانت الحكومة السورية قد سقطت خلال بضعة أسابيع ولكان داعش حالياً في بغداد"، مضيفا: "لو لم ندافع خارج الحدود لكانت القوات الإسرائيلية حالياً على حدود محافظتي كردستان وأذربايجان الغربية"، وذلك وفقا لوكالة " مهر " الإيرانية.

واتهم الولايات المتحدة بالسعي لتقسيم سوريا، كما قال إن السنوات الأخيرة شهدت "تغيير اسم المنطقة من الشرق الأوسط إلى غرب آسيا"، واضعاً ذلك في إطار "مقارعة الاستعمار".وقال إن تسوية الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين "انتهى إلى غير رجعة".

وبالنسبة للتدخل العسكري التركي على مدينة عفرين السورية، قال مستشار المرشد الإيراني: "حزب العمال الكردستاني يقول إن ما يحدث في شرق الفرات وفي مدينة عفرين السورية جاء بتنسيق بين روسيا وأمريكا فيما الجبهة الديمقراطية الكردية تقول إن الهجوم جاء بتنسيق بين إيران وتركيا، لكن لابد من التأكيد على أن إيران تسير وفق نهج المقاومة وبالتالي لولا إيران لما تمكن الروس أن يفعلوا شيئاً في المنطقة".

وحول القضية الفلسطينية، قال ولايتي إن فلسطين ذهبت بمسيرة التسوية إلي نهايتها بحيث أعلن رئيس السلطة محمود عباس أنه لا يمكن الاعتماد علي الولايات المتحدة وبالتالي لابد من القول بأن مسيرة التسوية قد ذهبت إلي غير رجعة وأن حماس وسائر فصائل المقاومة قد استعادت قوتها.