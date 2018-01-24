فنزويلا تحدد موعد الانتخابات الرئاسية... و مادورو يبدي استعداده للترشح لولاية ثانية

حددت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، 30 إبريل/نيسان المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

© AFP 2018/ Federico Parra المعارضة في فنزويلا ترشح ممثل واحد عنها في انتخابات 2018 وعقدت الجمعية جلسة للتصويت على مقترح بالموعد تقدم به ديوسدادو كابيلو، ثاني أبرز المسؤولين في "الحزب الاشتراكي" الحاكم، وتمت الموافقة عليه بالإجماع.





وقال كابيلو لوكالة "أسوشيتد برس": " الانتخابات هي أفضل وسيلة للتصدي لانتقادات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".





وكان الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو ، قد أعلن عن استعداده للترشح لولاية ثانية "إذا اختاره الحزب الاشتراكي مرشحًا له" بحسب الوكالة.





وبموجب الدستور الفنزويلي، يتعين أن تبدأ فترة رئاسية جديدة مدتها ست سنوات في يناير/كانون ثان 2019، على أن تجرى الانتخابات في أي وقت قبل ذلك الموعد.





وسبق أن أعلن طارق العيسمي ، نائب الرئيس الفنزويلي، في أواخر نوفمبر/تشرين ثان من العام الماضي أن مادورو المنتخب في 2013، يعتزم الترشح لولاية ثانية.





وتشهد فنزويلا منذ حوالي ستة أشهر، احتجاجات ضد رئيسها مادورو، ويطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات، لاختيار رئيس جديد بدلًا من مادورو، فيما تواجه البلاد التي لديها أكبر احتياطي نفطي في العالم، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها.