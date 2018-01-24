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06:19 24 يناير/ كانون الثاني 2018
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    شينزو آبي

    رئيس وزراء اليابان يحسم موقفه من حضور أولمبياد بيونغ تشانغ

    © AFP 2018/ Wu Hong
    العالم
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    صرح مصدر بالحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ينوي حضور الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أفادت تقارير أولية بأنه لن يحضر الألعاب احتجاجا على موقف سيئول بشأن "نساء المتعة".

    الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في زيارة إلى اليابان
    © AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
    شينزو آبي: "بوتين رجل كلمة"
    وقال آبي لصحيفة سانكي اليابانية في مقابلة حصرية أجريت، أمس الثلاثاء، إنه يرغب في حضور الأولمبياد لأسباب منها أن يخبر نظيره الكوري الجنوبي بأنه لا يمكن أن يقبل دعوة سيئول لاتخاذ المزيد من الخطوات لمساعدة "نساء المتعة". ويطلق هذا الوصف على النساء اللائي أجبرن على العمل في بيوت للدعارة للجيش الياباني خلال الحرب العالمية الثانية، بحسب رويترز.

    وبموجب اتفاق أبرم في عام 2015 بين آبي ورئيسة كوريا الجنوبية السابقة اعتذرت اليابان لنساء المتعة السابقات وقدمت مليار ين (9 ملايين دولار) لصندوق يقدم المساعدة لهن، لكن كوريا الجنوبيبة قالت هذا الشهر إن الاتفاق لا يلبي احتياجات الضحايا وطالبت بمزيد من الخطوات.

    وفي سيئول أعلن مكتب رئيس كوريا الجنوبية ترحيبه بقرار رئيس وزراء اليابان زيارة كوريا الجنوبية خلال الألعاب الأولمبية.

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    الكلمات الدلالية:
    نساء متعة, أوليمبياد, الحكومة اليابانية, رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي, كوريا الجنوبية, اليابان
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