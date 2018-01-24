رئيس وزراء اليابان يحسم موقفه من حضور أولمبياد بيونغ تشانغ

صرح مصدر بالحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء 24 يناير/كانون الثاني، بأن رئيس الوزراء شينزو آبي ينوي حضور الألعاب الأولمبية الشتوية التي ستقام الشهر القادم في بيونغ تشانغ بكوريا الجنوبية وذلك بعد أن أفادت تقارير أولية بأنه لن يحضر الألعاب احتجاجا على موقف سيئول بشأن "نساء المتعة".