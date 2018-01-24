رئيسا كازاخستان وأوزبكستان يبحثان آفاق التعاون المشترك

بحث الرئيس الكازاخستاني، نور سلطان نزارباييف، مع نظيره الأوزبكستاني، شوكت ميرزيوييف، في اتصال هاتفي، آفاق التعاون بين البلدين.

© Sputnik. Sergey Guneew كازاخستان تقر تعديلات مثيرة للجدل على قانون الإعلام

أستانا — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي للرئاسة الكازاخستانية في بيان، اليوم الأربعاء 24 يناير / كانون الثاني: "بحث رئيس كازاخستان مع نظيره الأوزبكستاني، حالة وآفاق التعاون الثنائي، كما تبادلا وجهات نظر حول قضايا الساعة للأجندة الإقليمية والدولية، إضافة إلى استعرض جدول اللقاءات المقبلة".

وأعرب نزارباييف، خلال المحادثات عن تعازيه لميرزيوييف، في ضحايا الحادث المأسوي لحافلة الركاب في مقاطعة "أكتوبي" الكازاخستانية يوم 18يناير، الذي أدى إلى مصرع 52 شخصا.