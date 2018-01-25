كوريا الشمالية توجه نداء تاريخيا لجارتها الجنوبية

وجهت السلطات الكورية الشمالية نداء إلى الشعب الكوري الجنوبي من أجل تخفيف حدة التوتر بين بيونغ يانغ وسيئول.

ووفقا لوكالة "زتاك"، فإن الحكومة الكورية الشمالية وجهت نداء إلى الشعب الكوري الجنوبي، تحدثت فيه على أن توحيد الكوريتين هو أهم مهمة أمام الشعبين.

وأكدت كوريا الشمالية أن توحيد الكوريتين هو مسألة تخص البلدين والشعبين فقط،

ملمحة إلى ضرورة عدم تدخل طرف ثالث، ومعتبرة في الوقت نفسه بأن أي تدخل هو أمر غير مقبول.

وفي السياق نفسه تقترح كوريا الشمالية خفض حدة الانتقادات الموجهة لها ولبرامجها النووية، الأمر الذي يؤدي إلى دخول العلاقات بين البلدين في العديد من المشاكل.

ودعت بيونغ يانغ الأمة الكورية إلى معارضة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية التي من الممكن أن تؤدي إلى حرب نووية.

وتقترح تكثيف الاتصالات بين الشمال والجنوب وتفعيل الأنشطة الإنسانية والسياسية وتعزيز الروابط الحزبية بينهما.

وتعرب سلطات كوريا الشمالية عن أملها بأن تكون سنة 2018 "سنة تحول حاد" في مسألة التقارب بين البلدين.