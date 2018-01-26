الصين لا تعترض على زيارة حاملة طائرات أمريكية لفيتنام

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة 26 يناير/ كانون الثاني، إن الصين لا تعارض زيارة تعتزم حاملة طائرات أمريكية القيام بها لفيتنام، ما دام مثل هذا التعاون يخدم السلام والاستقرار في المنطقة.

من المتوقع أن تقوم حاملة الطائرات الأمريكية بزيارة ميناء دانانج بوسط فيتنام، في مارس/ آذار، وقد يؤدي ذلك إلى زيادة عدد القوات الأمريكية التي تصل إلى فيتنام إلى أعلى مستوى له منذ نهاية حرب فيتنام في عام 1975، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© AP Photo/ Pang Xinglei/Xinhua الولايات المتحدة تدعو الصين للمشاركة في مناورة بحرية رغم الخلافات

وسيلقى وصول حاملة طائرات أمريكية إلى فيتنام ترحيبا من عدد كبير من الدول التي تراقب بقلق الصعود العسكري للصين لاسيما موقفها المتشدد في قضية بحر الصين الجنوبي وأنشطة بناء الجزر التي تقوم بها هناك.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم بحر الصين الجنوبي، حيث تطالب أيضا بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام بحقوق فيه.

وردا على سؤال بشأن قلق الصين من زيارة حاملة الطائرات الأمريكية لفيتنام، قالت هوا تشون ينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية إن إقامة البلدين علاقات ودية وتعاونية أمر يسعد الصين دائما.

وقالت في إفادة صحفية يومية: "مادام هذا النوع من العلاقات العسكرية بين فيتنام والولايات المتحدة مفيدا للسلام والاستقرار في المنطقة فلن يكن لدينا أي اعتراض بالطبع". ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.

وفيتنام هي أكثر الأطراف الإقليمية اعتراضا على مطالب الصين في بحر الصين الجنوبي ودأبت على شراء معدات عسكرية أمريكية منها زورق مسلح من طراز هاميلتون يستخدمه خفر السواحل.