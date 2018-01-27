وزير الخارجية التركي: يجب على أمريكا الانسحاب من منبج فورا

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت 27 يناير/ كانون الثاني، إنه يجب على الولايات المتحدة الأمريكية الانسحاب فورا من مدينة منبج بسوريا.

© REUTERS/ KEVIN LAMARQUE أردوغان يبلغ ترامب بضرورة سحب القوات الأمريكية من منبج

ونقلت وكالة "رويترز" عن الوزير التركي قوله "على أمريكا الانسحاب من منبج السورية على الفور".

وأضاف الوزير التركي "على أمريكا اتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء دعم وحدات حماية الشعب الكردية السورية وليس مجرد الخطابة".

وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قال، أمس الجمعة، إن القوات التركية ستطرد المقاتلين الأكراد من الحدود السورية، وقد تتقدم شرقا إلى الحدود مع العراق.