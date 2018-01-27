فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة (26 يناير كانون الثاني) إلى فرض عقوبات جديدة على فنزويلا وذلك بعد أيام من موافقة التكتل المؤلف من 28 دولة على فرض حظر سفر وتجميد أصول على سبعة مسؤولين كبار في البلد الواقع بأمريكا اللاتينية.

ويتهم الغرب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلد المنتج للنفط الذي يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة مع معاناة الملايين من نقص الغذاء والدواء. بحسب وكالة "رويترز".

© REUTERS/ Marco Bello طرد السفير الإسباني من فنزويلا بعد عقوبات من الاتحاد الأوروبي

كانت المحكمة العليا الفنزويلية المؤيدة للحكومة استبعدت في وقت متأخر، يوم الخميس (25 يناير كانون الثاني) تحالف المعارضة من التقدم للتسجيل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.

وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون في باريس إن كاراكاس لم تعرف الديمقراطية منذ فترة طويلة وانه لا يرى مؤشرات إيجابية.

كان الاتحاد الأوروبي أعلن، يوم الاثنين، الماضي عن إجراءات تستهدف أشخاصا مسؤولين عن الأمن يواجهون اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي.