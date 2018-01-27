فرنسا تدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على فنزويلا

ويتهم الغرب حكومة الرئيس نيكولاس مادورو بانتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان في البلد المنتج للنفط الذي يعاني من أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة مع معاناة الملايين من نقص الغذاء والدواء. بحسب وكالة "رويترز".
كانت المحكمة العليا الفنزويلية المؤيدة للحكومة استبعدت في وقت متأخر، يوم الخميس (25 يناير كانون الثاني) تحالف المعارضة من التقدم للتسجيل في الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري.
وقال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري في مؤتمر صحفي مشترك مع ماكرون في باريس إن كاراكاس لم تعرف الديمقراطية منذ فترة طويلة وانه لا يرى مؤشرات إيجابية.
كان الاتحاد الأوروبي أعلن، يوم الاثنين، الماضي عن إجراءات تستهدف أشخاصا مسؤولين عن الأمن يواجهون اتهامات بانتهاكات واسعة النطاق خاصة خلال احتجاجات ضد الحكومة العام الماضي.
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