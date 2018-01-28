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    القوات الجوية الإسرائيلية، القاعدة الجوية الإسرائيلية هاتزيريم، بئر السبع، صحراء النقب 27 ديسمبر/ كانون الأول 2017

    رسالة من قوات الدفاع الإسرائيلية إلى سكان جنوب لبنان

    © AFP 2018/ Jack Guez
    العالم
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    قال رونين منليس، المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، إن "إيران استأنفت بناء مصنع للأسلحة الدقيقة فى لبنان، رغما عن الحكومة اللّبنانیة، واندماج عسكري بین المواطنین دون رادع".

    وبحسب صحيفة هآرتس وصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيليتين، كتب رونين منليس في مقال له: "على طول الحدود مع إسرائیل، ورغم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، الذي یحظر أي تواجد لنشطاء المنظمة جنوب لبنان، استمر حزب الله بتحدیه المصلحة اللبنانیة، ویستمر نشطاء حزب الله بالتجول على طول الحدود بزي مدني خلال أعمالھم في صفوف الشعب.

    القطاع السياحي في لبنان غياب للحفلات الكبيرة وحجوزات ملغاة
    © Sputnik.
    ظاهرة اجتماعية خطيرة في لبنان

    وأضاف: "يحاول حزب الله تجنید وتشغیل ضباط وجنود من الجیش اللّبناني لتحقیق أھدافه، والأخطر من كل شيء ھو الأمور التي لا تراھا العین، لقد أصبحت لبنان بفعل وتخاذل السلطات اللبنانیة وتجاھل عدد كبیر من الدول الأعضاء في المجتمع الدولي مصنع صواریخ كبیر وذلك بسبب تخاذل السلطات اللّبنانیة وتجاھلھا للأمر. فالموضوع لیس مجرد نقل أسلحة أو أموال، أو استشارة. بل أن إیران افتتحت فرعا جدیدا، "فرع لبنان".

    وتابع: "یخطئ المواطن البسیط إن ظن أن ھذه العملیة ستحول لبنان إلى قلعة، فھي لیست أكثر من برمیل بارود موجه ضده وضد عائلته وأملاكه"، لافتًا إلى أن "واحدًا من كل ثلاثة أو أربعة بیوت جنوب لبنان ھو مقر أو مخزن للسلاح أو مكان تحصین تابع لحزب الله. نحن نعرف ھذه المنشآت، ونستطیع استھدافھا بشكل دقیق إذا تطلّب الأمر ذلك".

    وأشار إلى أنه "مع افتتاح عام 2018 أظن أنه من الجدیر تحذیر سكان لبنان من اللعبة الإیرانیة بأمنھم ومستقبلھم. الحدیث عن سنة صراع وامتحان بالنسبة لمستقبل الكیان اللبناني، بین الحاجة للوصول لاستقرار في الدولة، ولازدھار اقتصادي ولتطویر مواضیع مدنیة لبنانیة، وبین استمرار العملیات لحل ھیمنة إیران-حزب الله".

    جنود من الجيش اللبناني
    © AFP 2018/ STRINGER
    قائد الجيش يتحرك واجتماعات أمنية في لبنان تزامنا مع "فيديو إسرائيل"

    وأكد أن "جیش الدفاع جاھز لجمیع السیناریوھات، وھو یتحضر لتطویر جاھزیته أكثر خلال العام".

    وحدد مانيليس الاستعدادات العسكرية والاستخباراتية التي قام بها الجيش الإسرائيلي قبل حرب محتملة أخرى في لبنان، واتهم حزب الله بالتورط في الإرهاب والأنشطة التخريبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وقال: "أينما كان هناك عدم استقرار، اكتشفنا بصمات إيران، واكتشفنا تورط حزب الله في كل مكان".

    وقالت "هآرتس" إنه "قبل نصف عام، اتهم مسؤولون اسرائيليون كبار بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه ورئيس الأركان أن إيران بدأت فى بناء مصانع لتصنيع الأسلحة في لبنان".

    وفي أيلول/سبتمبر الماضي، وفي أعقاب التهديدات الإسرائيلية، بدا أن إيران توقفت عن العمل في بناء المصانع في لبنان. ومنذ ذلك الحين هاجمت الطائرات الإسرائيلية في عدة مناسبات مواقع عسكرية مرتبطة بالإيرانيين في سوريا، بحسب الصحيفة.

    انظر أيضا:

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    السعودية: حان وقت لجم إيران و"حزب الله" اللبناني
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