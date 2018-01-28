ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

وردا على سؤال، حول إن كان يرغب في حضور حفل الزفاف الملكي البريطاني، فاكتفى بالتعليق: "أرغب في أن أشاهدهم سعداء، حقا أرغب في أن أراهم سعداء، فهم يبدو ثنائي جميل".
وأجري اللقاء التليفزيوني مع دونالد ترامب، على هامش حضوره مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، في سويسرا.
يذكر أن ميغان ماركل، كانت من المؤيدين للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي انتهت بفوز دونالد ترامب.
BREAKING NEWS:— Piers Morgan (@piersmorgan) January 27, 2018
President Trump has declared he is NOT a feminist.
He tells me: ‘No, I wouldn't say I'm a feminist. I mean, I think that would be, maybe, going too far. I'm for women, I'm for men, I’m for everyone.'
Full interview, Sunday, ITV, 10pm. pic.twitter.com/GCviovNb6o
وكانت ماركل وصفت ترامب، وقت دعمها لهيلاري كلينتون، بأنه "كاره للنساء" و"مسبب للانقسام".
وسيقام حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، في كنيسة سانت جورج، المتواجدة بداخل قصر ويندسور.
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