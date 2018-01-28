ترامب يقول رأيه في الأمير هاري وخطيبته ميغان ماركل

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه لم يتلقى حتى الآن دعوة لحضور حفل زفاف الأمير هاري، نجل ولي العهد البريطاني، وخطيبته الممثلة الأمريكية ميغان ماركل.

© AP Photo/ John Locher, File ترامب يفصح عن الشخص الذي يساعده في "تغريداته"

وأكد ترامب في لقاء له مع المذيع بيرس مورغان، على قناة "آي تي في"، أنه لا يعلم شيء بشأن دعوته لحضور الزفاف الملكي، والذي سيقام في 19 مايو/أيار المقبل، بحسب قناة "بي بي سي" البريطانية.

وردا على سؤال، حول إن كان يرغب في حضور حفل الزفاف الملكي البريطاني، فاكتفى بالتعليق: "أرغب في أن أشاهدهم سعداء، حقا أرغب في أن أراهم سعداء، فهم يبدو ثنائي جميل".

وأجري اللقاء التليفزيوني مع دونالد ترامب، على هامش حضوره مؤتمر "دافوس" الاقتصادي، في سويسرا.

يذكر أن ميغان ماركل، كانت من المؤيدين للمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون، في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، والتي انتهت بفوز دونالد ترامب.

BREAKING NEWS:

President Trump has declared he is NOT a feminist.

He tells me: ‘No, I wouldn't say I'm a feminist. I mean, I think that would be, maybe, going too far. I'm for women, I'm for men, I’m for everyone.'

Full interview, Sunday, ITV, 10pm. pic.twitter.com/GCviovNb6o — Piers Morgan (@piersmorgan) January 27, 2018

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وكانت ماركل وصفت ترامب، وقت دعمها لهيلاري كلينتون، بأنه "كاره للنساء" و"مسبب للانقسام".

وسيقام حفل زفاف الأمير هاري وميغان ماركل، في كنيسة سانت جورج، المتواجدة بداخل قصر ويندسور.