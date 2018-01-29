هجوم واشتباكات عنيفة في محيط الأكاديمية العسكرية في كابول

أكد شهود عيان سماع صوت ما لا يقل عن 8 انفجارات حتى الآن، فضلا عن اشتباكات نارية متقطعة بالأسلحة المتوسطة والخفيفة في منطقة قريبة من أكاديمية المارشال فهيم العسكرية في العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الاثنين 29 يناير/كانون الثاني.

© Sputnik. Valeriy Melnikov أفغانستان تعلن الحداد العام على أرواح 95 قتيلا راحوا ضحية تفجير إرهابي وسط كابول

كابول — سبوتنيك . وقال شهود العيان إن الانفجارات بدأت منذ الرابعة فجر ومستمر حتى آلان، وبدوره أعلن المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية شاه حسين مرتضوي أن الجنود المرابطين عند الحاجز الأول صدوا الهجوم ووزارة الدفاع ستعلن التفاصيل لاحقا.

وقال محمد إحسان، وهو من سكان كابول، لرويترز إن الانفجارات بدأت في حوالي الساعة الخامسة صباحا (0030 بتوقيت غرينتش).

في سياق متصل، أعلن رئيس جهاز الاستخبارات الأفغاني، أن أجهزة الأمن اعتقلت خلال الأسبوع الجاري، 195 متهما بقضايا إرهابية بينهم 9 أشخاص اعتقلوا في إطار التحقيقات حول هجومين استهدف أحدهما فندق انتركونتيننتال قبل أيام، والثاني وقع بتفجير سيارة إسعاف مفخخة في العاصمة كابول أمس راح ضحيته أكثر من مئة قتيل، واتهم باكستان بالوقوف وراء ما تشهده البلاد من هجمات.