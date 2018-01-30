مدير الـ"CIA" يتوقع تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية في 2018

أشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية "سي آي أيه" مايك بومبيو في مقابلة نشرت، يوم الإثنين، إلى أن التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية لم يتوقف، ومن المتوقع أن تتدخل موسكو في انتخابات عام 2018.

وقال بومبيو لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، "لم الاحظ انخفاضا في نشاطاتهم (الروس)".

وأضاف، "لدي كل التوقعات بأنهم (الروس) سيواصلون المحاولة والقيام بذلك، لكني واثق أن أمريكا ستكون قادرة على اجراء انتخابات حرة وعادلة، وهذا بطريقة ما ستكون له نتائج قوية إلى حد كاف بما يحد من تأثيرهم على انتخاباتنا".

© Sputnik. Maksim Blinov الخارجية الروسية ترد على تصريحات بومبيو حول التدخل الروسي

وستشمل الانتخابات النصفية عام 2018 جميع الأعضاء الـ435 لمجلس النواب و33 عضوا في مجلس الشيوخ.

وكانت أجهزة الاستخبارات الأمريكية زعمت في نهاية عام 2016 أن روسيا قامت بالتدخل والتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتقويض حملة المرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون وتعزيز حظوظ دونالد ترامب.

ووفقا للمخابرات الأمريكية، جاء ذلك عبر قرصنة رسائل بريد الكتروني لحملة كلينتون ونشرها، وضخ منشورات وأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى التأثير على مصداقيتها.

لكن ترامب رفض بشكل مستمر فكرة مساعدة روسيا له وأن حملته تواطأت معها، ووصف هذا بأنه "أخبار كاذبة".

وكان المتحدث باسم لرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأن لا أساس لها على الإطلاق.

كما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في معرض تعليقه على ما تردد حول التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الأمريكية والألمانية والفرنسية أنه ليس هناك أي وقائع تؤكد ذلك.