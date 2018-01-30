أعلنت رئاسة الأركان التركية تحييد 649 إرهابيا من "قوات سوريا الديمقراطية" و"وحدات حماية الشعب" الكردية، وتنظيم "داعش" الإرهابي، منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون" شمال غربي سوريا في الـ20 يناير/ كانون الثاني الجاري.

© AP Photo/ Bülent Doruk السلطات التركية تعتقل أعضاء اتحاد الأطباء لمعارضتهم عملية عفرين

وأكدت رئاسة الأركان ، في بيان، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، أن "العملية تسير بحسب الخطة المرسومة، ووفق القوانين الدولية ذات الصلة، وفي إطار احترام وحدة الأراضي السورية"، وذلك وفقاً لوكالة " الأناضول " الرتركية الرسمية.

وشدّد البيان على أن "العملية تستهدف الإرهابيين فقط، والمخابئ والمواقع العسكرية، والأسلحة والمعدات التابعة لهم"، مؤكدًا "إيلاء الاهتمام اللازم للحفاظ على أرواح المدنيين والممتلكات العامة".

وأوضح أن "المقاتلات التركية دمّرت 3 أهداف عسكرية ضمنها مستودع أسلحة وتحصينات، لإرهابيي "ب ي د/بي كا كا" و"داعش"، خلال غارتها اليوم"، لافتا إلى تحييد 33 إرهابيا الليلة الماضية وفق المعلومات الواردة من المنطقة، ليرتفع بذلك إجمالي الإرهابيين الذين تم تحييدهم منذ انطلاق العملية بالتعاون مع الجيش السوري الحر إلى 649 إرهابياً".

وكانت رئاسة الأركان التركية أعلنت، مساء أمس الاثنين، تدمير 8 أهداف في غارات استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق. وقالت إن "مقاتلاتها نفذت غارات على مناطق زاب وأفاشين- باسيان وهاكورك في شمال العراق، موضحة "أن الغارات أسفرت عن تدمير 8 أهداف من ضمنها ملاجئ وتحصينات ومرابض أسلحة.

الجيش التركي يعلن تحييد 649 إرهابيا في إطار عملية "غصن الزيتون" — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) January 30, 2018

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