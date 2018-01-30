الجيش التركي و"السوري الحر" يسيطران على قريتين غربي عفرين

سيطرت القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، اليوم الثلاثاء 30 يناير/كانون الثاني، على قريتين جديدتين بمحيط منطقة عفرين السورية، ضمن عملية "غصن الزيتون".

ووفقاً لوكالة " الأناضول " التركية الرسمية، فقد تمكنت "القوات المسلحة التركية و"الجيش السوري الحر"، من السيطرة على قريتي "صاتي شاغي" و"سليمان خليل" التابعتين لبلدة "راجو" غربي عفرين، وذلك ضمن عملية "غصن الزيتون" ضد تنظيم "ب ي د/ بي كا" الإرهابي".

وأوضات الوكالة التركية، أنه "بالسيطرة على القريتين المذكورتين تكون القوات التركية والجيش الحر قد سيطرتا خلال 11 يوما منذ بدء العملية على 23 نقطة في محيط عفرين، وهي 17 قرية و5 تلال استراتيجية ومزرعة".

ويواصل الجيش التركي منذ الـ20 يناير/ كانون الثاني الجاري، عملية "غصن الزيتون" التي تستهدف المواقع العسكرية لقوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم "داعش الإرهابي" شمالي سوريا.