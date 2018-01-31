البرلمان البريطاني يرفض تقديم طعام "الكوشير" و"الحلال"

رفضت السلطات البريطانية تقديم طعام "الكوشير" في مطاعم البرلمان، بعد اعتماد هيئة خدمات التموين موقف "أخلاقي" يعارض الذبح غير الصاعق.

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن هيئة خدمات التموين البرلمانية كشفت أن قرار عدم تقديم طعام "كوشير"، وهو الطعام المباح شرعا بالنسبة للديانة اليهودية، يستند إلى المبادئ التوجيهية التي وضعتها جماعات حقوق الحيوان البريطانية، بما في ذلك الجمعية البيطرية البريطانية والجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات.

ويؤثر تنفيذ المبادئ التوجيهية على توفير كلا من طعام "الكوشير" و"الحلال"، وهو الطعام المباح شرعا بالنسبة للمسلمين، في البرلمان.

ويأتي هذا الرفض بعد حملة دعم لتقديم وجبات "الكوشير" للآلاف من أعضاء البرلمان والموظفين والزائرين، الذين يدخلون ويعملون في البرلمان البريطاني يوميا.

British parliament refuses to offer kosher food for 'ethical' reasons https://t.co/UCDMypYPmq pic.twitter.com/05jWIFYDvc — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) January 31, 2018

​وكانت الحملة تدعو لتقديم طعام "الكوشير" في أحد المطاعم التسعة الموجودة داخل مبنى البرلمان البريطاني.

وينص القانون البريطانية على أنه يجب أن يتم صعق الحيوان قبل الذبح، ولكنه يسمح باستثناء ذلك لطعام اليهود والمسلمين.

وأعلن مسؤولي حملة "دعم طعام الكوشير" أنهم مستمرون في الضغط من أجل رفع هذه القيود داخل البرلمان البريطاني.