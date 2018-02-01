القوات الجوية التركية تدمر صورة لمؤسس حزب العمال الكردستاني (صورة)

ذكرت وكالة الأنباء التركية "أناضول" بأن سلاح الجو التركي قصف صورة لمؤسس حزب العمال الكردستاني عبدالله أوجلان شمالي سوريا، كانت قد وضعت على المنحدرات الجنوبية لجبل بالقرب من عفرين.

بحسب الوكالة، فإن القوات الجوية التركية قصفت صورة كبيرة لمؤسس حزب العمال الكردستاني خلال عمليتها "غصن زيتون"

في عفرين، شمالي سوريا، حيث قصفت القوات الصورة التي وصل طولها إلى 53 مترا، لمؤسس الحركة عبدالله أوجلان.

الصورة التي وضعها مقاتلو الحزب على أحد المنحدرات الجبلية بالقرب من عفرين.

وتصنف الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي.