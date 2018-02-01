القوات الجوية التركية تدمر صورة لمؤسس حزب العمال الكردستاني (صورة)

بحسب الوكالة، فإن القوات الجوية التركية قصفت صورة كبيرة لمؤسس حزب العمال الكردستاني خلال عمليتها "غصن زيتون"
في عفرين، شمالي سوريا، حيث قصفت القوات الصورة التي وصل طولها إلى 53 مترا، لمؤسس الحركة عبدالله أوجلان.
الصورة التي وضعها مقاتلو الحزب على أحد المنحدرات الجبلية بالقرب من عفرين.
وتصنف الحكومة التركية حزب العمال الكردستاني بأنه حزب إرهابي.
#Afrin'deki 'Öcalan Anıtı' bombalandı https://t.co/xaxSiyeZHQ pic.twitter.com/GZmUZwv6Yl— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 31, 2018
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