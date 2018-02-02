أنقرة تعرب عن قلقها البالغ من إدراج اسم هنية ضمن قائمة الإرهاب الأمريكية

أعربت أنقرة، اليوم الجمعة 2 فبراير/ شباط، عن قلقها البالغ من قرار الإدارة الأمريكية إدراج زعيم حركة حماس إسماعيل هنية على قائمة الإرهاب، مؤكدة أن هذا القرار يغض الطرف عن الوقائع الموجودة على الأرض.