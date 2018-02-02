السجن مدى الحياة لبريطاني دهس مصلين مسلمين في لندن

أصدرت محكمة بريطانية، اليوم الجمعة، حكما بالسجن المؤبد على المتهم بتنفيذ هجوم دهس على مصلين مسلمين في لندن العام الماضي.

© REUTERS/ Kevin Coombs محكمة بريطانية تدين شخصا دهس مصلين مسلمين في لندن

لندن — سبوتنيك. ذكرت المحكمة أن دارين أوزبورن (48 عاما) ارتكب جريمة القتل عن عمد يوم 19 حزيران/ يونيو العام الماضي، بالقرب من أحد المساجد في العاصمة البريطانية لندن.

وقالت القاضية أثناء نطقها بالحكم "خلال فترة زمنية وجيزة أصبح وعيكم ملوثا بأفكار التطرف. وكانت خطتكم سهلة التطبيق لأنكم كنتم قد استفدتم من الأساليب التي يستخدمها بعض الإرهابيين الإسلاميين".

وأضافت "نظرا لخطورة الجريمة ينبغي علي أن أقرر المدة الأقل التي ستقضيها في السجن دون الحصول على حق الإفراج المبكر وهي 43 عاما."

وكان أوزبورن، قد أكد خلال محاكمته أنه أراد قتل زعيم "حزب العمال" جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صادق خان، معلنا أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في شوارع العاصمة البريطانية، وصدم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.