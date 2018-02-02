السجن مدى الحياة لبريطاني دهس مصلين مسلمين في لندن

وقالت القاضية أثناء نطقها بالحكم "خلال فترة زمنية وجيزة أصبح وعيكم ملوثا بأفكار التطرف. وكانت خطتكم سهلة التطبيق لأنكم كنتم قد استفدتم من الأساليب التي يستخدمها بعض الإرهابيين الإسلاميين".
وأضافت "نظرا لخطورة الجريمة ينبغي علي أن أقرر المدة الأقل التي ستقضيها في السجن دون الحصول على حق الإفراج المبكر وهي 43 عاما."
وكان أوزبورن، قد أكد خلال محاكمته أنه أراد قتل زعيم "حزب العمال" جيريمي كوربن ورئيس بلدية لندن صادق خان، معلنا أنه كان يريد في البداية استهداف مسيرة مؤيدة للفلسطينيين نظمت في شوارع العاصمة البريطانية، وصدم أكبر عدد ممكن من الأشخاص.
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