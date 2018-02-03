فشل جولة المباحثات الأفغانية الباكستانية

أصدرت وزارة الخارجية الأفغانية بياناً، حول جولة المباحثات الأفغانية - الباكستانية التي عقدت بين الجانبين في كابول اليوم السبت 3 شباط / فبراير، مؤكدة أن المباحثات تصدرت مسألة مكافحة الإرهاب وخفض العنف.

© Sputnik. Ramil Sitdikov الخارجية الأفغانية: وفد باكستاني يزور كابول غدا السبت

كابول — سبوتنيك . وأشار البيان، الذي نشرته الخارجية الأفغانية على موقعها بالأنترنت أن: "الوفد الباكستاني برئاسة تهمينه جانجوا نائبة وزير الخارجية ونظيرها الأفغاني حكمت خليل كرزاي تباحثا حول خطة العمل الأفغانية الباكستانية حول السلام والتضامن [وتشمل الخطة المشتركة عدة مجالات هي "مكافحة الإرهاب والحد من العنف ودعم السلام والمصالحة وعودة المهاجرين والتنمية الاقتصادية المشتركة".

وأوضح البيان بأن: "هنالك العديد من المجالات الهامة بقت حتى يتم الغور فيها وكسب رضى الطرفين"، قائلاً: "رغم التطور المحدود الذي أحرزه الجانبان في هذه الجولة، إلا أن فشل في مقاربة وجهات النظر في أهم الموارد الخلافية".

ووفقاً للبيان المشترك فقد توافق المسؤولون في البلدين على انعقاد الجولة المقبلة من المباحثات نهاية الأسبوع الجاري في العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وكانت أفغانستان شهدت خلال الأسبوعين الأخيرين سلسلة هجمات دموية تبنتها حركة طالبان راح ضحيتها أكثر من 200 و مئات الجرحى، وتؤكد الحكومة الأفغانية بأن تلك الاعتداءات تم التخطيط لها في باكستان حيث يتواجد معظم قادة المجموعات المسلحة، الأمر الذي تنفيه إسلام آباد.

وقد وصف الرئيس الأفغاني أشرف غني في خطاب للشعب بعد صلاة أمس الجمعة، باكستان بأنها "مركز طالبان"، داعياً السلطات الباكستانية للتعاون في تسليم المتورطين في أعمال عنف إلى كابول.