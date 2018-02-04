أردوغان: نعرف من منح الأسلحة للإرهابيين الذين قصفوا الدبابة التركية في عفرين

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد 4 فبراير/ شباط، إن بلاده تعرف من منح الأسلحة "للإرهابيين" الذين قصفوا الدبابة التركية في عفرين بسوريا أمس.

وأوضح الرئيس التركي، بحسب وكالة "الأناضول"، "نمتلك معلومات بشأن البلد الذي منح المسلحين الأسلحة التي قصفت الدبابة التركية في عفرين السورية، ولكن لا يصح الإفصاح عنها حاليا".

كما أكد أردوغان أن بلاده عازمة على دحر "التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطرا عليها"، مشيرا إلى أنه تم "تحييد 935 إرهابيا منذ بدء عملية غصن الزيتون في عفرين".

#عاجل | #أردوغان: تحييد 935 إرهابيًا منذ انطلاق عملية غصن الزيتون — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2018

​وكانت هيئة الأركان التركية قد أعلنت، أمس السبت، مقتل عددا من الجنود في هجوم على دبابة تركية بمنطقة "الشيخ خورز" بعفرين شمالي سوريا.

كما تحدث أردوغان عن زيارته إلى الفاتيكان، قائلا "زيارتي إلى الفاتيكان فرصة مهمة لتسليط الضوء على القيم الإنسانية المشتركة وتوجيه رسائل صداقة وسلام"، مشيرا إلى أنه سيناقش مع البابا قضايا القدس وسوريا والعراق ومسألة اللاجئين.

#عاجل | أردوغان: سنبحث مع البابا فرنسيس الأزمات في فلسطين والقدس وسوريا والعراق ومكافحة الإرهاب ومشاكل اللاجئين ومعاداة الإسلام المتصاعدة بالغرب — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 4, 2018

​