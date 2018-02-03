ارتفاع عدد قتلى الهجوم على دبابة تركية في عفرين إلى 5 جنود

أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد الجنود الأتراك الذين لقوا حتفهم إثر هجوم لمسلحي داعش ووحدات حماية الشعب على دبابة تركية قرب مدينة عفرين السورية إلى 5 جنود.

© REUTERS/ Kayhan Ozer تركيا تنفي استهداف المدنيين في عفرين

أنطاكيا- سبوتنيك . وأفادت هيئة الأركان العامة في بيان بـ "مقتل 5 جنود في هجوم لوحدات حماية الشعب وتنظيم داعش في على دبابة تركية في منطقة الشيخ خورز شمال شرق عفرين السورية".

وبدأت عملية غصن الزيتون التركية في سوريا 20 يناير/ كانون الثاني، ضد مواقع للإرهابيين من "داعش" و" بي كا كا".