رئيس كوريا الجنوبية يلتقي الرئيس الشرفي لكوريا الشمالية

أعلنت رئاسية كوريا الجنوبية، أن الرئيس مون جي إن، سيجتمع مع الرئيس الشرفي لجمهورية كوريا الشمالية كيم يونغ نام، الذي سيحضر افتتاح دورة الألعاب الأولمبية، وتبحث إمكانية إجراء مناقشة فردية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" ، صباح اليوم الاثنين 5 فبراير/ شباط.

© AFP 2018/ Yelim Lee رئيس برلمان كوريا الشمالية يزور كوريا الجنوبية لحضور الألعاب الأولمبية

موسكو — سبوتنيك . ونقلت الوكالة عن ممثل البيت الأزرق:

يجتمع الرئيس مون جي إن، مع كيم يونغ نام، بدءا من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وأضاف المصدر "سيتم بحث مسألة ما إذا كان كيم يونغ نام سيجتمع بشكل منفصل مع الرئيس مون جي إن.

يذكر أن وزارة إعادة التوحيد في كوريا الجنوبية، قد أعلنت أن كيم يونغ نام سيزور كوريا الجنوبية هذا الأسبوع ليرأس وفد بلاده للألعاب الأولمبية الشتوية.

وكان مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية، قال يوم الثلاثاء الماضي، إن بلاده ستمضي قدما في مشاريع أخرى في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية مع كوريا الشمالية رغم إلغاء بيونغ يانغ حفل ثقافي مشترك كان من المقرر أن يحل موعده بعد أقل من أسبوع.