إيران: لدينا صاروخ باليستي يخرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت بـ8 أضعاف

قال نائب قائد الحرس الثوري في إيران، العميد حسين سلامي، إن بلاده تمتلك القدرات لإطلاق صاروخ يصيب القطع البحرية بنسبة 100 %.

وأكد سلامي على أن هذا الأمر لا يقتصر على صاروخ كروز، وإنما يشمل "صاروخا باليستيا" قادرا على خرق الأرض بقوة تفوق سرعة الصوت بـ8 أضعاف، حسب وكالة إرنا.

وأشار العميد حسين سلامي إلى أن إيران لها اليد الطولى الآن في "اختيار السبل العسكرية، للتغلب على المصالح الحيوية للعدو"، وذلك خلال كلمة له في اجتماع اللجنة التنسيقية المعنية بالاحتفاء بالذكرى السنوية التاسعة والثلاثين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران.

وقال نائب قائد الحرس الثوري إنه لن تقوم حرب بين إيران وأية دولة أخرى، لكن لو حدث "سيمنون بالفشل قطعا".