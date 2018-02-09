الأمم المتحدة: الأمين العام التقى الزعيم الشرفي لكوريا الشمالية

قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التقى لفترة وجيزة الزعيم الشرفي لكوريا الشمالية كيم يونغ نام.

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وذكر المتحدث أن اللقاء تم أثناء حضور أنطونيو وكيم جونغ مراسم افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في سيئول بكوريا الجنوبية، حسب "رويترز".

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، إن الأمين العام أجرى حديثا "مقتضبا" مع الزعيم الشرفي كيم يونغ نام.

وأضاف أن الأمين العام يتوقع ويأمل "أن تتخذ جميع الأطراف من الحوار سبيلا لتحقيق نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية بشكل سلمي".