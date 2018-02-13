وصول قادة 4 جيوش إلى أفغانستان للمشاركة في اجتماع أمني

قالت وسائل إعلام أفغانية، اليوم الثلاثاء 13 فبراير/ شباط، إن قادة 4 جيوش آسيوية وصلوا اليوم إلى مطار العاصمة الأفغانية كابول.

© AP Photo/ Rahmat Gul إحباط محاولة هجوم على السفارة الروسية في كابول

كابول — سبوتنيك . وتعتبر المحادثات بين قادة الجيوش هي الأولى من نوعها، حيث تشهد أفغانستان تصعيدا أمنيا غير مسبوق.

وأكد مصدر محلي أن مباحثات قادة الجيوش تركز على الأوضاع الأمنية في المنطقة.

والتقى الرئيس أشرف غني، أمس الاثنين، مع رئيس هيئة الأركان في كازاخستان، وقائد الجيش الأوزبكي.

ووفقا للمصدر، يشارك في المؤتمر الأمني في كابول رئيس هيئة الأركان في باكستان الجنرال قمر جاويد.