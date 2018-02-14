فيديو غارة التحالف الدولي على القوات الرديفة في دير الزور السورية

نشرت صحيفة "Business Insider" الأمريكية شريط فيديو للغارة الجوية التي قام بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الامريكية على الجيش السوري بمدينة دير الزور في 7 فبراير/شباط.

© Sputnik. Ministry of Defence of the Russian Federation مقتل روسي في الغارة الأمريكية على مقاتلين موالين للقوات السورية

الفيديو يظهر لحظة تدمير صاروخ لدبابة من نوع "T-72" تابعة لجيش السوري.

من جهته كان البنتاغون قد صرح في وقت سابق بأن التحالف مع "القوى الديمقراطية السورية" دافعت عن نفسها ضد "الهجوم غير المبرر".

وقد أدت الغارة الى إصابة 25 جنديا من القوات الرديفة الموالية للحكومة السورية.

هذا و كانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت بأن القوات الرديفة لم تنسق معها، وأكدت الوزارة بأن تصرفات البنتاغون تبرز الأهداف الحقيقية لوجود التحالف الذي لايهدف لمحاربة "داعش"

وإنما للحصول على الموارد الطبيعية و الإقتصادية لسورية.

هذا و كانت قوات التحالف قد نشرت بيانا لفتت فيه، إلى أن قواتها هاجمت القوات الموالية للحكومة السورية عقب الهجوم على مقر "قوات سوريا الديمقراطية"،

مشيرة إلى أن المهمة الرئيسية للتحالف في سوريا هي محاربة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها "داعش"، لكن التحالف الدولي "يحتفظ بحق الدفاع عن النفس" في حال تعرض قواته لأي خطر.