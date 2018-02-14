رئيس جنوب أفريقيا قد يتنحى اليوم

ولفتت "رويترز" إلى قول إيس ماجاشولي، أمين عام الحزب، إن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب منقسمة بشأن موعد التنحي لكن الحزب يتوقع منه الرد على الأمر، اليوم الأربعاء.
وقال وزير المالية مالوسي جيجابا، أمس الثلاثاء، إن زوما سيلقي كلمة للأمة، الأربعاء، مضيفا: "نتوقع أن يفعل الصواب غدا"، وفقا "لرويترز"، التي أشارت إلى أنه لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم زوما للحصول على تعقيب ولم يصدر تأكيد من الرئاسة بشأن الخطاب.
وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا إن وحدة القوات الخاصة في الشرطة ألقت القبض على شخصين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، خلال مداهمة لمنزل أسرة جوبتا، أصدقاء الرئيس المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن أحد أفراج الأسرة تم اعتقاله خلال مداهمة منزلهم في جوهانسبرج.
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