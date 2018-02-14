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10:29 14 فبراير/ شباط 2018
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    رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما

    رئيس جنوب أفريقيا قد يتنحى اليوم

    © Sputnik. Aleksey Drujinin
    العالم
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    توقع مسؤولون في الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا أن يرد الرئيس جاكوب زوما، اليوم الأربعاء 17 فبراير / شباط، على أمر الحزب له بالتنحي عن منصبه.

    قمة مجموعة العشرين - رئيس جمهورية جنوب أفريقيا جاكوب زوما وزوجته في هامبورغ، ألمانيا 6 يوليو/ تموز 2017
    © REUTERS/ Axel Schmidt
    الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا يمهل الرئيس زوما 48 ساعة للاستقالة
    وقضى زوما تسع سنوات في السلطة شابتها فضائح وركود اقتصادي، بحسب "رويترز"، التي أشارت إلى قول حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، أمس الثلاثاء، إنه قرر عزل زوما لكنه لم يمنحه مهلة نهائية لتقديم استقالته، مشيرة إلى أن هذا الأمر يمهد الطريق أمام معركة محتملة لعزله.

    ولفتت "رويترز" إلى قول إيس ماجاشولي، أمين عام الحزب، إن اللجنة التنفيذية الوطنية للحزب منقسمة بشأن موعد التنحي لكن الحزب يتوقع منه الرد على الأمر، اليوم الأربعاء.

    وقال وزير المالية مالوسي جيجابا، أمس الثلاثاء، إن زوما سيلقي كلمة للأمة، الأربعاء، مضيفا: "نتوقع أن يفعل الصواب غدا"، وفقا "لرويترز"، التي أشارت إلى أنه لم يتسن الاتصال بمتحدث باسم زوما للحصول على تعقيب ولم يصدر تأكيد من الرئاسة بشأن الخطاب.

    وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون في جنوب أفريقيا إن وحدة القوات الخاصة في الشرطة ألقت القبض على شخصين في وقت مبكر، اليوم الأربعاء، خلال مداهمة لمنزل أسرة جوبتا، أصدقاء الرئيس المتهمين بالفساد واستغلال النفوذ، مشيرة إلى أن أحد أفراج الأسرة تم اعتقاله خلال مداهمة منزلهم في جوهانسبرج.


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    الكلمات الدلالية:
    أخبار جنوب أفريقيا, الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا, رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما, روسيا
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