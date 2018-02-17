مقتل تسعة أشخاص في حريق في منشأة للنفايات جنوبي الصين

قالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، إن تسعة أشخاص قُتلوا في حريق شب في منشأة لمعالجة النفايات في جنوب الصين يعتقد أنه نتج عن مخلفات ألعاب نارية.

ونقلت شينخوا عن الحكومة المحلية إن الحريق شب في الساعات الأولى من صباح اليوم في مدينة تشينغيوان في إقليم قوانغدونغ بجنوب الصين. بحسب "رويترز".

وقال التقرير إن الحريق أُخمد ونُقل شخص مصاب بحروق شديدة إلى المستشفى.

© Sputnik. Sergey Kuznecov حريق في مبنى على مساحة ألفي متر مربع في منطقة صناعية شمال موسكو

وأشارت شينخوا إلى أن الشرطة احتجزت عدة مشتبه بهم على خلفية الحريق دون ذكر تفاصيل.

وقالت "تظهر التحقيقات الأولية أن مخلفات الألعاب النارية تسببت في الحريق. وعندما حاول ثلاثة عمال إخماد الحريق وقع انفجار أسفر عن مقتل المزيد من الأشخاص المقيمين بالقرب من المكان".

وأضافت شينخوا أن الضحايا يشملون عمالا بالمنشأة وعائلاتهم التي تعيش في غرف خشبية في الطابق الثاني.

وقال "احترقت النفايات بسرعة وانبعث منها دخان كثيف. وفشل الضحايا في الفرار".

بدأت الصين للتو عطلة تمتد أسبوعا بمناسبة السنة القمرية الجديدة حيث تستخدم الألعاب والمفرقعات النارية في الاحتفالات.