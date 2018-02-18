روحاني يعزي أهالي ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة ويؤكد أن التحقيق مستمر

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني التعازي إلى أهالي ضحايا الطائرة الإيرانية المنكوبة، التي سقطت صباح اليوم الأحد، وقٌـتل كل من عليها وعددهم 66 شخصا، وأكد أن عمليات التحقيق في الحادث مستمرة.

© Sputnik. Sergey Guneev بوتين يعزي روحاني في ضحايا كارثة الطائرة التي تحطمت وسط إيران

طهران — سبوتنيك . وذكر بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني يعزي أهالي ضحايا الطائرة المنكوبة ويؤكد أن عمليات التحقيق مستمرة لمعرفة أسباب السقوط".

وكانت طائرة ركاب إيرانية تابعة لشركة آسمان، تحطمت صباح اليوم الأحد، 18 فبراير/شباط، بمحافظة أصفهان وسط البلاد وكانت تقل 65 راكبا.

وقال مدير العلاقات العامة لشركة "آسمان" للطيران "سيد محمد تقي طباطبائي" إن جميع المسافرين بالإضافة إلى طاقم طائرة ATR المنكوبة والذي يبلغ عددهم 66 راكباً، فقدوا أرواحهم إثر سقوط هذه الطائرة اليوم في منطقة سميرم بمحافظة أصفهان، وأعرب عن أسفه سقوط طائرة ATR تابعة للشركة، مشيراً إلى أن كافة المسافرين بالإضافة إلى طاقم الطائرة بما يشمل 60 مسافرا ومضيفين اثنين وعنصرين امنيين وقائد الطائرة ومساعده، ذهبوا ضحية إثر سقوط الطائرة.