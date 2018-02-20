الطوارئ الإيرانية: سمك الثلوج في منطقة حطام الطائرة أكثر من مترين ولم نجد حتى الآن جثث الركاب

أكدت هيئة الطوارئ الإيرانية، اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، عثورها على حطام طائرة الركاب الإيرانية المنكوبة في منطقة "دنا" الجبلية.

طهران — سبوتنيك. وأوضحت هيئة الطيران، وفقا للتلفزيون الإيراني الرسمي، أن سمك الثلوج في منطقة حطام الطائرة المنكوبة يبلغ أكثر من مترين.

© REUTERS/ Tasnim News Agency الحرس الثوري يعلن العثور على حطام الطائرة المفقودة

وأشارت الهيئة إلى أنه لم يتم حتى الآن على جثث الركاب.

وقال المتحدث باسم هيئة الطوارئ الإيرانية، مجتبي خالدي:

تم العثور على حطام الطائرة، في جبال دنا في منطقة سميرم، لكن سمك الثلوج في المنطقة أكثر من مترين.

وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد رمضان شريف قال إن "مروحيات القوة الجو — فضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية عثرت، صباح اليوم، على حطام الطائرة الإيرانية المنكوبة في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم في محافظة أصفهان"، وذلك وفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية.

وكانت طائرة ركاب إيرانية من طراز "ATR" تابعة للخطوط الجوية "آسمان"، قد اختفت عن صفحة الرادار، صباح الأحد الماضي، ليعلن في وقت لاحق أنها سقطت في مرتفعات جبال دنا في منطقة سميرم جنوب أصفهان.

وكان على متن الطائرة المنكوبة 60 مسافرا إضافة إلى طاقم الطائرة المؤلف من قائد الطائرة ومساعده ومضيفين وعنصرين أمنيين.