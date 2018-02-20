آثار الإعلان عن صفقة الغاز مع مصر على بورصة إسرائيل

تعرضت بورصة إسرائيل لتغيرات كبيرة، منذ الإعلان عن توقيع صفقة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

© AP Photo/ Hasan Jamali تعليق وزارة البترول المصرية على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل

ورغم أن بورصة تل أبيب، انخفضت أسهمها، صباح اليوم الثلاثاء 20 فبراير/شباط، إلا أنها حققت أمس الاثنين مكاسب كبيرة، حيث قفزت أسهمها بنسبة 19%، عقب الإعلان عن الاتفاقية، وفقا لوكالة " بلومبرغ " الأمريكية.

وقفز مؤشر بورصة تل أبيب من 802.4 إلى 941 نقطة، عند التسوية أمس، لكن المؤشر عاد للتراجع صباح اليوم، ليسجل 925.9، بنسبة انخفاض 1.6% فقط.

ويأتي ذلك بعد إعلان شركة "ديليك" الإسرائيلية، توقيعها عقدا لتصدير الغاز مع مصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.

من جانبها، أعلنت وزارة البترول المصرية أنه ليس لديها أي تعليق على أية مفاوضات أو اتفاقات تخص شركات القطاع الخاص، بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي، عقب إعلان شركتي "ديليك" الإسرائيلية و"نوبل إينرجي" الأمريكية توقيع اتفاقيتين ملزمتين لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز: "تعليقا على ما نشر بالمواقع الإلكترونية حول توقيع اتفاقية بين شركات خاصة لاستيراد غاز من الخارج، ليس لدى وزارة البترول أي تعليق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص، بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي".

وتابع عبد العزيز:

"سيتم التعامل مع أي طلبات تصاريح أو تراخيص ستقدم من قبل القطاع الخاص وفقا للوائح المطبقة وذلك في ضوء أن مصرتمضي قدما لتنفيذ استراتيجيتها لتصبح مركزا إقليميا لتجارة وتداول الغاز، وأن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز في مصر ووضع إطار تنظيمي يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز تخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمي لأنشطة سوق الغاز".